Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:12

Мэтт Браун подерется с Куртом Макги 13 мая на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

42-летний ветеран UFC Мэтт Браун (23-19) проведет бой против 38-летнего Курта Макги (21-11) 13 мая на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает MMA Fighting.

Браун выступает в UFC с 2010 года. В прошлом бою он проиграл Брайану Барберене (18-9) раздельным решением судей. Бой состоялся 26 марта 2022-го на UFC on ESPN 33.

Макги прошлый бой проиграл Джеремию Веллсу (11-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 июня 2022-го на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

UFC
ММА
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яир Родригес признался, что не помнит, как дрался с Эмметом: «Я ударил коленом? Серьезно?»

Генри Сехудо назвал два боя, ради которых он вернулся в UFC
Новости
RSS RSS
Все новости