Мэтт Браун подерется с Куртом Макги 13 мая на UFC Fight Night

42-летний ветеран UFC Мэтт Браун (23-19) проведет бой против 38-летнего Курта Макги (21-11) 13 мая на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает MMA Fighting.

Браун выступает в UFC с 2010 года. В прошлом бою он проиграл Брайану Барберене (18-9) раздельным решением судей. Бой состоялся 26 марта 2022-го на UFC on ESPN 33.

Макги прошлый бой проиграл Джеремию Веллсу (11-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 июня 2022-го на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

