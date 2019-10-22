Менеджер Волкова назвал варианты замены на бой UFC в Москве

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова прокомментировал поединок спортсмена с Жуниором Дос Сантосом. Поединок должен был состояться 9 ноября в Москве, но был отменен из-за проблем бразильца со здоровьем.

— Мы попросили устроить реванш с Дерриком Льюисом. Ждем ответа от UFC. В любом случае бой Александра в Москве должен состояться. Мы готовы драться. И нам точно предложат замену. Еще же три недели до боя, времени достаточно. Можно товарища с ингалятором! Я про Грега Харди. Шутка. Какой еще Харди? Если UFC перенесет бой Льюиса с Благоем Ивановым и даст Деррика нам на реванш, все будут счастливы. Есть еще вариант с Нганну, но я боюсь, это скорее для pay-per-view, чем для боя в Москве, — сказал Банников. (Михаил Потапов)