Менеджер Волкова: «Если Миочич не будет драться с Кормье, будем просить бой с кем-то из них»

Команда российского бойца UFC Александра Волкова запросит для него поединок со Стипе Миочичем или Даниэлем Кормье, если бой между ними не состоится. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Волкова — Иван Банников.

— Нас все боятся, — сказал Банников. — Вот, Кертис Блейдс сказал, что не будет драться с Александром. Если подтвердится, что Миочич не будет драться с Кормье, будем просить Миочича или Кормье. Пусть хоть кто-то соберется с силами и выйдет против Саши.

Миочич — чемпион UFC в тяжелом весе. В прошлом году он взял реванш у Кормье за поражение в 2018-м. Сообщалось о намерении UFC устроить третий поединок между ними. Однако агент Миочича Дим Уолтер заявил, что тот будет защищать титул в бою с тем, с кем еще не дрался.

31-летний Волков провел последний бой 9 ноября прошлого года, выиграв по очкам у американца Грега Харди. На счету Александра 31 победа и 7 поражений в ММА. (Илья Андреев)