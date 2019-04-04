Менеджер Волкова: "Александр никогда не употреблял стероидов. Он – чистый боец!"

Менеджер Александра Волкова – Иван Банников – в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что российский боец был вынужден сняться с поединка против голландца Алистара Оверима из-за нарушения антидопинговых правил.

Бой должен был состояться 20 апреля на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Согласно официальному сообщению UFC, Волков снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. По данным "Матч ТВ", это произошло из-за нарушения российским бойцом антидопинговых правил.

– Информация про нарушения антидопинговых правил имеет под собой основания?

– Не знаю. Об этом нужно спрашивать у тех, кто об этом написал. Для меня это – такая же новость, как и для вас.

– Вы можете заявить, что у Александра нет никаких проблем с антидопинговыми правилами?

– Александр никаких стероидов никогда не употреблял. Он чистый боец. Был им и будет. Информация, которая появилась в СМИ, – это какие-то домыслы. Вообще, если бы западные СМИ написали, что российский боец попался на допинге, я бы это еще мог понять. Но написали-то наши. На мой взгляд, российский блойцов, наоборот, нужно поддерживать. Понятно, что СМИ ищут скандалы. Но здесь скандала нет. Есть официальная позиция UFС.

– В общем, снятие Александра с боя против Оверима никаким образом не связано с допингом?

– Мы уже сказали. Это связано с Сашиным здоровьем. Все! Вот, например, у Руслана Магомедова нашли допинг. Об этом сразу объявили. И сразу последовала дисквалификация. Если бы Саша употреблял допинг, то об этом бы тоже сразу же сообщили. Вспомните, как попался на допинге Алистар Оверим. Об этом сразу объявили, а бойца сразу отстранили..

То, что произошло, стало для Саши шоком. Сейчас ему нужна поддержка. И болельщиков в том числе.

30-летний Волков провел в ММА 37 боев (30 побед, 7 поражений). (Илья Андреев)