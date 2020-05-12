Менеджер Макгрегора заявил, что ирландец собирается вернуться на боксерский ринг

Менеджер бывшего чемпиона двух дивизионов UFC Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что его клиент планирует вернуться на боксерский ринг.

— Мне кажется, что Конор сперва планирует подраться по правилам ММА, -цитирует Аттара MMA Junkie. — Конечно, бокс тоже входит в его планы, но я считаю, что в первую очередь Макгрегор думает об ММА.

Кто может стать его соперником? Возможно, Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон или кто-то еще. Это зависит от того, как все сложится и где захочет драться Конор.

Посмотрим, к чему приведут дискуссии по поводу будущего боя с Мэнни Пакьяо или любым другим боксером. Такая возможность есть всегда.

В 2017 году Макгрегор уже провел поединок по правилам бокса против другого бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и уступил в 10-м раунде.