Менеджер Хабиба: «Следующим соперником Хабиба должен стать Сен-Пьер»

Канадец Жорж Сен-Пьер — наиболее вероятный следующий соперник чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова, об этом TMZ сообщил американский менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

7 сентября 30-летний Нурмагомедов провел вторую защиту титула, победив в третьем раунде американца Дастина Порье. На пресс-конференции после боя президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, если не откажется от поединка. Фергюсон дал понять, что готов к бою с Хабибом и даже обозначил предполагаемую дату поединка — 14 декабря на шоу UFC 245 в Лас-Вегасе.

— Насколько я знаю, следующий соперник Хабиба — Жорж Сен-Пьер, а не Тони, — сказал Абдель-Азиз. — Это то, чего хочу. Для нас главное — чтобы Хабиб получил свое. Если он позвонит мне и скажет, что хочет провести бой с Сен-Пьером, то именно Сен-Пьер будет следующим.

— Я дружу с Жоржем уже 10 лет, — отметил менеджер. — Знаю, что он хотел бы подраться с Хабибом. Тони — хороший боец, у него есть 12 побед подряд, но он никогда не был чемпионом. А для Хабиба важно оставить наследие. Его бой с Сен-Пьером стал бы огромным событием. Дана Уайт — бизнесмен, он понимает, что бой Хабиба с Сен-Пьером принесет очень много денег.

В феврале Сень-Пьер объявил о завершении карьеры в ММА. 38-летний канадец — бывший чемпион UFC в полусредней (до 77,1 кг) и средней (до 83,9 кг) весовых категориях.

Абдель-Азиз считает, что Сен-Пьер может поменять мнение и вернуться в ММА,

— Я неплохо знаю Жоржа. Многие думают, что основная проблема для него — сделать вес (Хабиб готов драться с канадцем только в легком весе. — Прим. «СЭ»). Но в жизни он весит даже меньше Хабиба. Жорж — 83 килограмма, Хабиб — 86. Так что он сделает вес, — сказал менеджер.

По словам Абдель-Азиза, бой Хабиб — Сен-Пьер может состояться на 60-тысячном стадионе в Канаде.

— Это может случиться в этом году. В Канаде, на 60-тысячном стадионе? В декабре? Январь, февраль, март, апрель. Это не так важно, — заявил он.

В активе Хабиба — 28 побед и 0 поражений в ММА. У Сен-Пьера — 26 побед и 2 поражения.