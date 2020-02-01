Менеджер Хабиба рассказал про сто миллионов долларов за бой с Макгрегором

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что люди из Саудовской Аравии готовы заплатить 100 миллионов долларов за бой против ирландца Конора Макгрегора.

— Я знаю людей из Саудовской Аравии, которые уже сейчас готовы заплатить Хабибу 100 миллионов долларов за бой с Конором, — приводит слова Азиза канал TMZSports в YouTube. — Есть и люди, который готовы заплатить 100 миллионов за бой с Мейвезером. Если выбирать, то мы, скорее, выберем Флойда. Однако сейчас об этом говорить бессмысленно. Потому что впереди бой с психом Тони Фергюсоном. Все мысли только об этом. Главно — победить его.