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Менеджер Хабиба рассказал о состоянии отца бойца

03:52
Али Абдель-Азиз и Абдулманап Нурмагомедов. Фото Instagram
Али Абдель-Азиз и Абдулманап Нурмагомедов. Фото Instagram
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что состояние отца бойца немного улучшилось. Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

— Хабиб очень силен, его семья очень сильна и его отец очень силен", — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN. — Он поправляется. Он открыл глаза, немного реагирует — хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что ему будет лучше, но в конце концов, все зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому.

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