Менеджер Хабиба призвал Тони Фергюсона завершить карьеру

Менеджер Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, Али Абдель-Азиз заявил, что американскому бойцу Тони Фергюсону стоит завершить карьеру после поражения от Гэтжи.

— Если честно, только без обид, но после взбучки вроде той, что получил Фергюсон, люди уже не становятся прежними, — приводит TMZ слова Абдель-Азиза. — У Тони есть семья, дети. Я не хочу видеть, как он пьет суп через трубочку. Если бы я работал с ним, то сказал бы: «Парень, пора заканчивать карьеру».

В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии коронавируса он не смог покинуть пределы России, в связи с чем поединок сорвался. UFC планирует провести бой Нурмагомедова и Гэтжи в сентябре этого года.