Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на объявление Конором Макгрегором о проведении боя по правилам бокса с Мэнни Пакиао.

«Я как-то разговаривал с королем бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось, и он сказал мне, что ирландские парни полное дерьмо», — написал Абдельазиз в Twitter.

I just talk to the king of Boxing in the Middle East nothing done without him and he told me the Irish guys are full of shit ? — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) September 25, 2020

Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в титульном бою турнира в Лас-Вегасе. Ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.