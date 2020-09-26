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Менеджер Хабиба отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакиао

02:48
Али Абдельазиз. Фото Instagram
Али Абдельазиз. Фото Instagram
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Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на объявление Конором Макгрегором о проведении боя по правилам бокса с Мэнни Пакиао.

«Я как-то разговаривал с королем бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось, и он сказал мне, что ирландские парни полное дерьмо», — написал Абдельазиз в Twitter.

Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в титульном бою турнира в Лас-Вегасе. Ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.

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