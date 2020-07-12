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Менеджер Хабиба опроверг информацию о завершении карьеры бойца

02:52
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
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Али Абдельазиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию, согласно которой боец может завершить карьеру.

— Некоторые российские СМИ написали, будто я сказал, что Хабиб закончил карьеру, — написал менеджер бойца в Twitter. — Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с уважением и не давали ложных новостей.

Все, что Хабиб захочет, я поддержу на 100%. Он — мой брат, в жизни есть гораздо более важные вещи, чем драки. Благослови вас всех бог.

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