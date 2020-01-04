Менеджер Хабиба: «Конор не входит в наши планы»

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что россиянин не планирует проводить новый бой с Конором Макгрегором.

— Конор не входит в наши планы, — приводит слова менеджера TMZ. — К тому же он может проиграть Ковбою. Думаю, на это хорошие шансы.

Поединок в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе. Титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном 18 апреля возглавит турнир UFC 249 в Нью-Йорке.

Ранее Макгрегор уже встречался с Нурмагомедовым в 2018 году. Тогда ирландец досрочно проиграл россиянину.