Менеджер Федора заявил, что готов подраться с Даной Уайтом по правилам ММА

Менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен сообщил о готовности провести поединок с президентом UFC Даной Уайтом.

— Вы вызывали Уайта на бой, а Дана предлагал вам оплатить билет до Вегаса и подраться в зале. Он говорил, что если не сможет вас нокаутировать, то заплатит 10 тысяч долларов. Почему отказались от такого щедрого предложения?

— Во-первых, я не буду драться за 10 тысяч долларов, потому что знаю, сколько у него денег, — сказал Миллен в интервью «СЭ». — Он хотел со мной боксировать, а я предложил ему подраться по правилам ММА — и он испугался. Если Дана захочет подраться по ММА — я готов, без проблем. Но для начала пусть пройдет тест на стероиды. Потому что все знают: Дана Уайт сидит на стероидах. Так что если он пройдет тест, я готов подраться с ним в любой день. Джейк Пол недавно подписался в PFL — наш бой с Даной мог бы стать соглавным на его турнире. Может, его жена будет у меня в углу.

— И сколько вам нужно, чтобы подраться с Даной?

— Зависит от того, сколько у него денег. Он говорит, что у него их много. Миллион долларов, и мы отдадим их на благотворительность. Но он этого не сделает, он боится.

В ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.