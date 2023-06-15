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Менеджер Емельяненко отреагировал на обвинения в краже половины гонорара за бой с Дациком

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, отреагировал на обвинения со стороны президента Hardcore FC Анатолия Сульянова в том, что украл у своего клиента половину гонорара за бой против Вячеслава Дацика.

«Сульянов — как ребенок, где надо, там и соврет, как ему интересно. Относительно гонорара — ровно такая же ситуация. Толе, естественно, не понравилось мое интервью в РБК, и была задача просто высказать мне какую-то острую хрень. О том, чего стоят слова Толи, уже сказано многими людьми. Александр подписывал контракт, Александр видел все цифры, Александр получал финальные деньги. У Александра есть супруга, все все это видели. И только один Толя рассказывает сказки, что деньги не дошли. Это, мягко говоря, странно. Видимо, он считает, что Александр Емельяненко — дебил. Он хотел наговорить про меня хрени — он наговорил. Эффект какой-то произошел, но это просто бред. Это слишком легко проверяется, в следующий раз можешь спросить у Александра Емельяненко», — цитирует Sport24 Бурчака.

Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику нокаутом в первом раунде на турнире Hardcore в сентябре прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-06-14-menedzher-yemelyanenko-otvetil-na-obvineniye-v-krazhe-gonorara-aleksandra-za-boy-s-datsikom
Александр Емельяненко
ММА
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