Майк Тайсон считает, что Макгрегор никогда не победит Хабиба

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о результате возможного реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил удушающим приемом в четвертом раунде.

— Конор не победит Хабиба, он никогда не сможет этого сделать, — отметил Тайсон в интервью DailyStar. — Но зрители все равно будут ждать этот бой. Поэтому почему им не подраться еще десять раз? За это будут платить снова и снова, даже если Макгрегор будет проигрывать все бои.