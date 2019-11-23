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Майк Тайсон считает, что Макгрегор никогда не победит Хабиба

09:33

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о результате возможного реванша между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил удушающим приемом в четвертом раунде.

— Конор не победит Хабиба, он никогда не сможет этого сделать, — отметил Тайсон в интервью DailyStar. — Но зрители все равно будут ждать этот бой. Поэтому почему им не подраться еще десять раз? За это будут платить снова и снова, даже если Макгрегор будет проигрывать все бои.

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