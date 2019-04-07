23:41 7 апреля | Единоборства / ММА — ММА

Мать-одиночка поделилась фотографией дочери, отцом которой является Макгрегор

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Мать-одиночка Терри Маррей выложила фотографию своей дочери, отцом которой, по ее словам, является ирландский боец UFC Конор Макгрегор. На фото годовалая девочка позирует в ирландской символике.

Ранее Маррей сообщила, что ее дочь Клода родилась после ночи с Макгрегором. По ее словам, они познакомились в Ливерпуле в 2017 году, и проведя время в ночном клубе, отправились в гостиницу, где между ними и произошла близость. Маррей также сообщила, что не указала имя отца своей дочери в свидетельстве о рождении, но сейчас решила установить отцовство.

Напомним, Макгрегор состоит в отношениях с Ди Девлин с 2008 года. У пары - есть сын Конор-младший. В январе боец сообщил о рождении второго ребенка.

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