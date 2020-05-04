Марлон Мораес: «Почему бы у Яна не забрать место претендента на титул?»

Бразилец Марлон Мораес (23-6-1) поделился мнением о россиянине Петре Яне (14-1). Они должны встретиться 13 июня.

— Мне предстоит поединок с очень техничным бойцом, крепким парнем. — приводит слова Мораеса MMA Fighting. — В данный момент даже не думаю о титульном бое — только о том, как победить следующего соперника. Я очень много работал и должен показать свои лучшие способности, если хочу победить его. У Петра отличная серия, он победил нескольких очень крепких бойцов, UFC о нем высокого мнения.

Думаю, он является следующим претендентом на титул. Если так, то почему бы мне не подраться с ним и не забрать его место? Надеюсь, что наша встреча состоится.

31-летний Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, 27-летний Ян — третий. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).