Марат Балаев выйдет на бой с Брандао под песню «Ленинград»

Российский боец Марат Балаев прокомментировал свой выбор песни, под которую выйдет на бой с бразильцем Диего Брандао 14 декабря в Санкт-Петербурге.

— Я буду выходить под одноименную песню группы «Ленинград», -сказал Балаев. — Это — «взаимозачет» с Санкт-Петербургом. Я хочу быть благодарен людям, которые тут живут, городу, в котором я с детства мечтал жить. В паспорте у меня стоит петербургская прописка. Я осетин до мозга костей, горжусь, что я осетин. На выходе будет присутствовать российский и осетинский флаг. Но бой в этом городе — это огромная ответственность для меня, и я должен сделать все возможное, чтобы потом не жалеть, что я где-то сачканул