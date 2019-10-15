Марат Балаев возвращается в «клетку» против Диего Брандао в Санкт-Петербурге

Легендарный российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао. Бой пройдет 14 декабря на ACA 103 в Санкт-Петербурге в «Сибур Арена»

Марат Балаев является примером несгибаемой воли и полной самоотдачи. В своем последнем бою против уже экс-чемпиона ACA Салмана Жамалдаева на ACA 93 Балаев продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют «Мотиватором», получил перелом ноги в начале боя, что не помешало ему и его сопернику показать одно из лучших сражений в истории организации.

Экс-боец UFC, экс-соперник Конора Макгрегора, опасный бразильский нокаутер Диего Брандао, выступающий под эгидой ACA с 2019 года, на последнем турнире ACA 100 одержал победу над российским бойцом Джихадом Юнусовым.