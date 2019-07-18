Малыхин предложил 30 тысяч долларов тому, кто его победит

Российский боец-тяжеловес Анатолий Малыхин предложил заключить пари тому, кто согласится стать его следующим соперником.

– Друзья, я уже долгое время жду имя соперника, но почему-то у людей не хватает смелости выйти со мной в клетку. Что бы замотивировать своего будущего оппонента, готов заключить пари. Давай поставим по 30 000 долларов! Победитель забирает все, проигравший ничего. Жду ответку, и готов к повышению ставок! – написал Малыхин на своей странице в Instagram.

31-летний Малыхин является чемпионом мира по ММА. За свою профессиональную карьеру провел 4 боя без единого поражения.