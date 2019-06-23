Малиньяджи утверждает, что Лобову удалось ударить его всего раз

Американец Пол Малиньяджи - о поединке с Артемом Лобовым на турнире Bare Knickle FC (Флорида). Победу одержал Лобов.

- За весь вечер я пропустил всего один чистый (незаблокированный - прим. "СЭ") удар, - цитирует Малиньяджи в Твиттере журналист Брайан Кэмпбелл. - Многие боксеры говорили мне, что не стоит этого делать, что я выше этого. Возможно, я ошибался.

Ранее Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.

Перед боем Лобов и Малиньяджи нелицеприятно отзывались друг о друге. Также во время дуэли взглядов Пол плюнул в Лобова, а на взвешивании представители Малиньяджи пытались вырвать у Артема флаги России и Ирландии.