Максим Новоселов: «Снова отправлю Кузнецова в нокаут»

Российский боец Максим Новоселов (5-2-1) поделился ожиданиями от боя с Игорем Кузнецовым (0-1).

— Собираюсь закончить так же — нокаутом. Хотя правила для меня новые, я стараюсь переводить всегда, моя фишка — это борьба. Здесь времени на партер почти нет, а у меня долгосрочные комбинации всегда присутствуют. Здесь мне в стойке придется работать. Тайн не буду раскрывать, но я его отправлю в нокаут. Не могу обещать первый раунд, но постараюсь, — сказал Новоселов.

Кузнецов и Новоселов уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда победу нокаутом одержал Новоселов.

Новоселов — самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. Кузнецов — тренер высшей категории, КМС по боксу.

23 февраля в Белоруссии на турнире WTKF также пройдет поединок российского бойца ММА Сергея Харитонова и бразильца Фернандо Родригеса. Правила поединка будут отличаться от традиционных правил ММА: бой проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты. (Михаил Потапов)