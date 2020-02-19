Максим Новоселов о Федоре Емельяненко: «Я сломал руку, а он стал первым»

Самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов рассказал о вкладе бойца ММА Федора Емельяненко в развитие самбо.

«Благодаря Федору Емельяненко многие люди просто узнали про самбо, — цитирует Новоселова «РЕН ТВ». — То есть узнали, что это самбист из России, который побеждает на всех крупнейших чемпионатах. Несмотря на его неудачи и удачи в карьере — Федор именно тот человек, который показал, что он представитель самбо и что благодаря самбо он побеждает лучших бойцов планеты. Федор тот человек, кто за счет боев и внимания к себе рассказывал про самбо. А есть парни, которые просто ездят на соревнования, на различные континенты и побеждают, и также вносят свой вклад. Просто, может, их меньше знают, но в мире самбо они известны».

Спортсмен рассказал, как он стал чемпионом Европы по боевому самбо:

«Очень просто, если так можно это сказать. Я готовился всю жизнь, и на одном из этапов жизни я попал на чемпионат Европы. Стал первым, выиграл. Трудно мне это далось, конечно, то есть у меня был отбор. Надо было изначально выиграть чемпионат города, чемпионат области, чемпионат округа, чемпионат России. На момент участия в чемпионате Европы я сломал руку. И стал вторым. Первым стал Федор Емельяненко. Федор поехал на чемпионат мира, а я на чемпионат Европы. Вот так вот распределились места у нас».

На данный момент 46-летний Максим Новоселов готовится к поединку с Игорем Кузнецовым. Бой состоится 23 февраля в рамках WTKF в Белоруссии. В главном бою этого турнира встретятся Сергей Харитонов и Фернандо Родригес.