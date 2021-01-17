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Макс Холлоуэй пропустил 1000 ударов в голову в UFC. Ему 29 лет

03:40
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Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй победил единогласным решением Келвина Каттара в главном событии вечера на UFC Fight Island 7 в Абу-Даби.

В прошедшем поединки Холлоуэй пробил отметку в 1 000 значимых пропущенных ударов в голову за время выступления в UFC. К 29 годам и после 24 боев в промоушене у гавайского бойца 1 033 пропущенных удара в голову. Это больше, чем у второго бойца по данному показателю Диего Санчеса, который за 32 боя в UFC пропустил 954 значимых удара в голову.

При этом Холлоуэй ни разу не побывал в нокдауне и нокауте. Сам же Макс довед 1829 значимых попаданий в голову.

(Никита Горшенин)

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