Макс Холлоуэй пропустил 1000 ударов в голову в UFC. Ему 29 лет

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй победил единогласным решением Келвина Каттара в главном событии вечера на UFC Fight Island 7 в Абу-Даби.

В прошедшем поединки Холлоуэй пробил отметку в 1 000 значимых пропущенных ударов в голову за время выступления в UFC. К 29 годам и после 24 боев в промоушене у гавайского бойца 1 033 пропущенных удара в голову. Это больше, чем у второго бойца по данному показателю Диего Санчеса, который за 32 боя в UFC пропустил 954 значимых удара в голову.

При этом Холлоуэй ни разу не побывал в нокдауне и нокауте. Сам же Макс довед 1829 значимых попаданий в голову.

(Никита Горшенин)