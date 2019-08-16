Макгрегору грозит штраф за драку в баре

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за драку в пабе Дублина, сообщает The Irish Sun. Ирландский боец атаковал пожилого мужчину в пабе The Marble Arch Pup еще 6 апреля, но видео инцидента появилось в сетитолько накануне. Конор решил угостить всех посетителей виски собственного производства Proper Twelve, но мужчина отказался.

Конор подошел к нему и поставил стакан перед ним, но мужчина вновь ответил отказом. Конор в ответ на это ударил его по лицу. Двое мужчин тут же вывели ирландца из бара.

В полиции Дублина сообщали, что начали расследование инцидента, его итоги неизвестны.

Последний бой в смешанных единоборствах Конор Макгрегор провел 6 октября. Он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и проиграл пояс чемпиона UFC.