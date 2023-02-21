Макгрегор обратился к Аспиналлу: «Крысиная башка, держи свои комментарии при себе»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на слова шестого номера рейтинга в тяжелом весе Тома Аспиналла (12-3), который заявил, что он не особо ждет поединка ирландца с Майклом Чендлером (23-8).

«Крысиная башка, держи свои комментарии при себе», — написал Макгрегор в Twitter, но после удалил твит.

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.