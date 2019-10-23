Макгрегор заявил, что спроектировал пояс главному засранцу UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что будет следить за боем между Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом, который возглавит турнир UFC 244 в Нью-Йорке. При этом Макгрегор отметил, что эксклюзивный пояс BMF, который разыграют бойцы, придумал именно он.

- Я разработал дизайн пояса BMF, — цитирует Макгрегора BJPenn. — Да, я действительно это сделал. Разумеется, этот титул появился и обрел смысл благодаря мне. Ведь я — главный плохой засранец.

Напомним, что UFC создала пояс BMF специально ради боя Масвидаль — Диас. Президент промоушена Дана Уайт говорил, что данный титул разыграют только раз, после чего победитель не будет его защищать, как этот происходит с традиционными чемпионскими поясами.