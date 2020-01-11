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Макгрегор заработает за бой с Серроне 5 миллионов долларов, его соперник — 3 миллиона

14:33
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Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой, который состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе. Макгрегор получит около 5 миллионов долларов, а Серроне — 3 миллиона, сообщает Essentially Sports.

31-летний ирландец не дрался с октября 2018 года после поражения в бое за титул от Хабиба Нурмагомедова. Серроне в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019-го, когда проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом в первом раунде.

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