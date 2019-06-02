07:16 | Единоборства / ММА — ММА

Макгрегор вызвал на реванш Мейвезера

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после просмотра боксерского поединка между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа вызвал на реванш Флойда Мейвезера-младшего.

- Отличный боксерский поединок, я собираюсь насладиться еще одним. Бросаю вызов Хуану-Мануэлю Мейвезеру на матч-реванш. Под опекой моего старого клуба. Тогда и увидимся, приятель, – написал Макгрегор в своем Твиттере.

Мейвезер победил Макгрегора в боксерском поединке в 2017 году техническим нокаутом в 10-м раунде.

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