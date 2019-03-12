Макгрегор выходит из полицейского участка. Видео

Журналист NBC разместил в своем Твиттере видео, на котором боец ММА Конор Макгрегор покидает полицейский участок.

Ирландец провел в отделении полиции Майями с шести до десяти часов вечера понедельника, и был выпущен под залог в 12 тысяч долларов.

30-летнего спортсмена обвиняют по двум пунктам, в том числе ограбление с применением насилия. Суд по делу будет назначен в течение 21 дня.