Макгрегор выходит из полицейского участка. Видео

Журналист NBC разместил в своем Твиттере видео, на котором боец ММА Конор Макгрегор покидает полицейский участок.
Ирландец провел в отделении полиции Майями с шести до десяти часов вечера понедельника, и был выпущен под залог в 12 тысяч долларов.
30-летнего спортсмена обвиняют по двум пунктам, в том числе ограбление с применением насилия. Суд по делу будет назначен в течение 21 дня.
Conor McGreggor posts bond and is released from jail four hours after he was arrested @nbc6 pic.twitter.com/wK081F2v2w– Dan Grossman (@Dan_Grossman) 12 марта 2019 г.
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