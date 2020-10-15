Макгрегор согласился драться с Порье 23 января. Он хочет бой на огромном стадионе

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор написал в Twitter, что согласен на бой с Дастином Порье 23 января 2021 года. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что эту дату ему предложила лига.

«Я принимаю 23 января! — написал Макгрегор. — Моя цель — чтобы этот бой состоялся на стадионе «Ковбойз». Это в стиле Proper! Джерри Джонс (миллиардер, владелец клуба НФЛ «Даллас Ковбойз». — Прим. «СЭ») — друг, и этот стадион сможет вмести всю толпу. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов к моим фанатам! А потом — Мэнни [Пакиао]».

Ирландец в посте имел в виду домашний стадион клуба НФЛ «Дастин Ковбойз» AT&T Stadium, расположенный в Арлингтоне (штат Техас, США). Вместимость арены, открытой в 2009 году, — 80 тысяч зрителей.