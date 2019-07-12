Макгрегор снова уходит из спорта?

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор намекнул на уходе из спорта.
– Сказал бы, что я все, но вы мне не поверите, – написал Макгрегор в твиттере.
В апреле Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры, но 9 дней спустя он объявил о возвращении в спорт.
Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
I’d tell you I’m done but you wouldn’t believe me.– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 12 июля 2019 г.
Загрузка...