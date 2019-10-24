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Макгрегор сделал выбор между Бэтменом и Джокером

19:32
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор ответил на вопрос, кого бы он сыграл в кино — Бэтмена и Джокера. В кинотеатрах идет фильм «Джокер», главную роль в котором исполнил американский актер Хоакин Феникс.

— Сложный вопрос, мне нравится Джокер, — сказал Макгрегор в интервью телеканалу «Матч ТВ». —  Но и Бэтмен нравится, «Темный рыцарь» — один из моих любимых фильмов. Немного и того, и другого. Может быть, Бэтмен утром, а Джокер вечером.

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