Макгрегор сделал выбор между Бэтменом и Джокером

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор ответил на вопрос, кого бы он сыграл в кино — Бэтмена и Джокера. В кинотеатрах идет фильм «Джокер», главную роль в котором исполнил американский актер Хоакин Феникс.

— Сложный вопрос, мне нравится Джокер, — сказал Макгрегор в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Но и Бэтмен нравится, «Темный рыцарь» — один из моих любимых фильмов. Немного и того, и другого. Может быть, Бэтмен утром, а Джокер вечером.