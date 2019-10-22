Макгрегор разобрался, как подготовиться к реваншу с Хабибом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Киеве ответил на вопрос о слабых и сильных сторонах Хабиба Нурмагомедова.

— Люди переоценивают его борьбу и недооценивают его удары. На это мы обратим внимание, когда будем готовиться к реваншу. Я выиграл третий раунд, но было поздно. Мне нужно много чего улучшить, чтобы его победить. Когда я тогда ушел с арены, я посмотрел бой несколько раз, анализировал. Думал, что мы не так делали в тренировочном лагере, что пошло не так в бою. Мы вернемся к этому вопросу рано или поздно, — сказал Макгрегор.