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Макгрегор рассказал, с кем готов подраться в 2020 году

09:27
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал бойцов, с которыми бы хотел провести бой в будущем.

Издание ESPN подготовило список из спортсменов, которые назывались в качестве потенциального соперника ирландца. В него вошли: Хорхе Масвидал (обладателя титула BMF), Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC в легком весе), Тони Фергюсон, Нейт Диас, Ник Диас, Камару Усман и Колби Ковингтон.

— Встречусь с любым из этого списка, — прокомментировал Макгрегор данную запись в Twitter.

В последний раз ирландский боец выходил в октагон 6 октября 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову.

В октябре 2019 года Макгрегор провел в Москве пресс-конференцию и сообщил, что его следующий бой пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе.

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