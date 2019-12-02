Макгрегор рассказал о своем питании перед возвращением в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор, рассказал о системе питания в преддверии боя с Дональдом Серроне, который пройдет 18 января. По его словам, он много пьет и принимает только здоровую пищу.

— Я не ем еду на вынос и все такое. Только хорошее мясо, овощи, богатые углеводами. Например, сладкий картофель и тыква, — цитирует Макгрегора Irish Mirror. - Ем некоторые фрукты, включая бананы. На завтрак у меня омлет.

Во время тренировок нужен белок для построения мышц и восстановления. Поэтому я пью протеиновые коктейли. Пью простую или кокосовую воду. Нужно, чтобы в организме было достаточно воды. Утро я начинаю с растяжки и стакана воды.