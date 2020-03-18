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Макгрегор рассказал, что ему помешало в бою с Хабибом

20:02
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал про поражение в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок прошел в 2018 году и завершился победой Хабиба удушающим приемом в четвертом раунде.

— Я не тренировался должным образом перед предпоследним поединком и был не в лучшей форме, — приводит слова Макгрегора Bleacher Report. — Называйте это как хотите. Сейчас я чувствую себя епе бкдто не ел неделю. Могу добиться любой цели.

Именно сила веры определяет, кто победит. В бою с Хабибом я был не полностью готов. Я больше не повторю этой ошибки. Я хорошо начал тот бой, но в какой-то момент все изменилось.

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