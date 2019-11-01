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Макгрегор признал вину в нападении на пожилого посетителя бара в Дублине

17:40
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Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор предстал перед судом за драку в пабе. Макгрегор признал в окружном суде вину в нападении на пожилого посетителя бара в Дублине, сообщает Irish Mirror.

Инцидент с бойцом произошел 6 апреля и был запечатлен на видео. На кадрах записи видно, как Магрегор входит в бар и желает угостить всех присутствующих виски, но один из посетителей, пожилой мужчина, отказался от угощения, чем вывел бойца из себя. В итоге Макгрегор ударил мужчину по лицу, после чего два человека сразу вывели экс-чемпиона UFC из помещения.

Суд оштрафовал Макгрегора на тысячу евро.

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