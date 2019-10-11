Макгрегор предстал перед судом по делу о нападении

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор, предстал перед окружным судом Дублина по обвинению в нападении на человека в одном их местных пабов. Спустя несколько минут после начала заседания слушание было перенесено на первое ноября по просьбе адвокатов МакГрегора, сообщает MMAFighting.

Напомним, что в августе ресурс TMZ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как 6 апреля Конор Макгрегор в одном из пабов Дублина ударил пожилого мужчину, отказавшегося с ним выпить.

Макгрегору грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев, а также штрафа в размере полутора тысяч евро.