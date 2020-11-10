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Макгрегор подерется с Порье 23 января на UFC 257

20:57
Дастин Порье, Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото Instagram
Дастин Порье, Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото Instagram

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье подтвержден официально, сообщает MMA Fighting.

Этот бой станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

За плечами Конора 22 победы и 4 поражения. Порье за карьеру выиграл 26 боев и 6 раз проиграл. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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