Макгрегор подерется с Порье 23 января на UFC 257

Реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье подтвержден официально, сообщает MMA Fighting.

Этот бой станет главным событием турнира UFC 257, который состоится 23 января в Лас-Вегасе.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

За плечами Конора 22 победы и 4 поражения. Порье за карьеру выиграл 26 боев и 6 раз проиграл. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.