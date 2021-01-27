Макгрегор опустился на шестое место в рейтинге UFC, Порье — первый
09:22
Американец Дастин Порье после победы над Конором Макгрегором вышел на первое место в рейтинге легкого веса UFC, информирует пресс-служба промоушена.
Ирландец же опустился с четвертого на шестое место.
Американец Майкл Чендлер, который на UFC 257 нокаутировал Дэна Хукера, занимает четвертое место. Хукер опустился на восьмое.
Рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по-прежнему возглавляет россиянин Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру.
Макгрегор замыкает топ-15.
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