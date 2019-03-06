Макгрегор - о Хабибе: "Любой дурак может стать чемпионом один раз"

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что хотел бы вернуть пояс в легком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Россиянин завоевал титул в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, а в октябре защитил его в поединке с ирландским бойцом.

"Интересно оглядываться на поражение, а затем наблюдать камбэк. Мы всегда можем вернуться! Каждый может сделать что-то единожды. Вопрос в том, можешь ли ты провернуть это дважды. Вот почему я каждый раз нацеливался на пояс. Любой дурак может стать чемпионом один раз", - написал Конор в Твиттере.