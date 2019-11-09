Макгрегор назвал брата Хабиба вечным неудачником

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор оценил дебютный поединок в промоушене Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин в первом раунде проиграл Давиду Заваде после удушающего приема. Макгрегор обыграл фамилию Нурмагомедова, прибавив окончание tap, что с английского переводится как постучать рукой.

— Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник, — написал Макгрегор в Twitter.