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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор намерен приобрести недвижимость в России

19:16
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился впечатлениями от посещения России, а также рассказал о покупке недвижимости.

— Из Останкинской башни увидели всю Москву, очень насыщенная поездка, — сказал Макгрегор в интервью «Матч ТВ». —  Русские люди обладают прекрасным духом. Они видят и уважают такого же человека, как и они.

Я улетаю завтра, но скоро сюда вернусь посмотреть бои. Очень сложно отсюда уезжать. Здесь все нравится — люди, энергетика, здания, еда. Вот почему хочу купить здесь себе недвижимость.

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