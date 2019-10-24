Макгрегор намерен приобрести недвижимость в России

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился впечатлениями от посещения России, а также рассказал о покупке недвижимости.

— Из Останкинской башни увидели всю Москву, очень насыщенная поездка, — сказал Макгрегор в интервью «Матч ТВ». — Русские люди обладают прекрасным духом. Они видят и уважают такого же человека, как и они.

Я улетаю завтра, но скоро сюда вернусь посмотреть бои. Очень сложно отсюда уезжать. Здесь все нравится — люди, энергетика, здания, еда. Вот почему хочу купить здесь себе недвижимость.