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Дана Уайт: «Бой между Макгрегором и Порье планируется провести на Бойцовском острове»

01:12
Дастин Порье, Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото MMA Fighting
Дастин Порье, Дана Уайт и Конор Макгрегор. Фото MMA Fighting
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье может состояться на Бойцовском острове. Ранее стало известно, что поединок пройдет 23 января на UFC 257.

— 23 января на Бойцовском острове, если все пойдет по плану, — приводит ESPN слова Уайта. — Однако прямо сейчас существует масса «если». Нужно посмотреть, что будет в мире в ближайшие пару месяцев.

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