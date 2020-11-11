Дана Уайт: «Бой между Макгрегором и Порье планируется провести на Бойцовском острове»

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье может состояться на Бойцовском острове. Ранее стало известно, что поединок пройдет 23 января на UFC 257.

— 23 января на Бойцовском острове, если все пойдет по плану, — приводит ESPN слова Уайта. — Однако прямо сейчас существует масса «если». Нужно посмотреть, что будет в мире в ближайшие пару месяцев.