Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Twitter скриншот документа, присланного ему UFC, на котором видно, что турнир UFC 246 продал 1 353 429 платных трансляций (pay-per-view).

Шоу прошло в Лас-Вегасе 18 января. В главном бою карда Макгрегор уже на 40-й секунде нокаутировал Дональда Серроне.

«Поздравляю UFC с хорошо проведенным 2020 годом! Единственная спортивная компания на планете, которая работает круглый год! Невероятно! Для меня было большой честью обеспечить ей самый высокий PPV года боем Макгрегор vs Серроне. Поздравляю Дональда c этим, а также с его двойной победой сабмишеном вчера вечером (над Рафаэлем дос Аньосом на турнире Submission Underground. — Прим. «СЭ»)», — написал Макгрегор.

Congrats to the @ufc on a well fought 2020! The only sporting company on the planet to come through the entire year! Incredible!

I am honoured to secure their highest PPV of the year with McGregor Vs Cerrone.

Congrats Donald, and also on his double submission win last night. #No1 pic.twitter.com/Xvh76Gki3U — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 21, 2020

Ранее сообщалось, что турнир UFC 246 собрал около миллиона купленных платных трансляций, а рекордным в 2020 году стал турнир UFC 251 (12 июля, Абу-Даби, главный бой — Камару Усман vs Хорхе Масвидаль), которое продал порядка 1,3 миллиона PPV.

Макгрегор (22-4) проведет ближайший бой 24 января (рано утром мск) в Абу-Даби. Соперник — американец Дастин Порье (26-6).

(Никита Горшенин)