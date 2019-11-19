Макгрегор близок к вылету из рейтинга Pound-for-Pound
21:01
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор потерял еще две позиции в рейтинге Pound-for-Pound (рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории), информирует сайт UFC. Теперь ирландец на 14-м месте и близок к вылету из рейтинга.
Бразильский боец Андерсон Силва вернулся в рейтинг среднего веса (15-е место).
Украинец Никита Крылов поднялся на 14-е место в полутяжелой категории.
Россиянка Яна Куницкая поднялась на седьмое место в легчайшем дивизионе.
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