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Макгрегор близок к вылету из рейтинга Pound-for-Pound

21:01

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор потерял еще две позиции в рейтинге Pound-for-Pound (рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории), информирует сайт UFC. Теперь ирландец на 14-м месте и близок к вылету из рейтинга.

Бразильский боец Андерсон Силва вернулся в рейтинг среднего веса (15-е место).

Украинец Никита Крылов поднялся на 14-е место в полутяжелой категории.

Россиянка Яна Куницкая поднялась на седьмое место в легчайшем дивизионе.

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