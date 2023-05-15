Махмуд Мурадов подерется с Брайаном Барбереной 22 июля в Лондоне

33-летний боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов (25-8) проведет следующий поединок против 34-летнего американца Брайана Барберены (18-10) 22 июля в Лондоне, Великобритания.

«Ассалам алейкум, дорогие друзья! Многие интересовались датой следующего боя. Альхамдулиллях, соперник и дата известны: 22 июля в Лондоне. Ин Ша Аллах, мы снова выйдем в октагон! Всем спасибо за внимание и поддержку», — написал Мурадов в соцсетях, опубликовав постер боя.

Мурадов идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кайо Борральо (14-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, ОАЭ.

Барберена также идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он уступил Гуннару Нельсону (19-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.