Махачев возмутил болельщиков заявлением, что ММА — «не женский спорт»
17:53
Российский боец UFC Ислам Махачев разозлил болельщиков своим твитом во время боя между китаянкой Чжан Вэйли и полячкой Йоанной Енджейчик за титул чемпиона UFC в минимальном весе. Махачев написал в Twitter: «Это не женский спорт».
I gotchu baws pic.twitter.com/WMXxxypZC1— Jackson ???? (@HxCMurderotica) March 8, 2020
В ответах на твит многие выразили возмущение.
CraftyBoxing: «Почему тогда обе эти женщины круче тебя?»
Henry_mendoza_: «Ты никогда не будешь драться так же круто».
MMAcatfish: «Хотелось бы посмотреть, как кто-то из них однажды дерется с тобой».
Formalfightfan: «Эта битва была более впечатляющей, чем вся твоя карьера. Так что завали».
После шквала критики Махачев удалил свой скандальный твит.