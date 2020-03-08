Российский боец UFC Ислам Махачев разозлил болельщиков своим твитом во время боя между китаянкой Чжан Вэйли и полячкой Йоанной Енджейчик за титул чемпиона UFC в минимальном весе. Махачев написал в Twitter: «Это не женский спорт».

В ответах на твит многие выразили возмущение.

CraftyBoxing: «Почему тогда обе эти женщины круче тебя?»

Henry_mendoza_: «Ты никогда не будешь драться так же круто».

MMAcatfish: «Хотелось бы посмотреть, как кто-то из них однажды дерется с тобой».

Formalfightfan: «Эта битва была более впечатляющей, чем вся твоя карьера. Так что завали».

После шквала критики Махачев удалил свой скандальный твит.