Махачев рассказал о гонорарах за турниры

Российский боец Ислам Махачев в интервью «СЭ» рассказал о гонорарах от турниров. Он отметил, что его суммы ни разу не совпадали с теми, что публикуются после турниров.

— Вы говорили, что цифры, которые публикуются после турниров, не соответствуют действительности. Вообще ни разу не сходились?

— Мои гонорары ни разу не совпадали. Или больше указывали, или меньше. Не знаю, откуда берется эта информация.

— Вы всегда получали деньги, которые прописаны в контракте? Не больше и не меньше?

— Да, именно такие суммы. Но еще есть бонусы (за лучший бой, за лучшее выступление. — Прим. «СЭ»). Плюс свой бонус выплачивает Дана Уайт. Его так и называют — бонус Даны Уайта. Это может быть 5 тысяч долларов, 10, 15, 20. На его усмотрение.

— Вам отправлял?

— После каждой победы. Или 5 тысяч долларов, или 10. Бывало и больше. Приходило письмо — «презент от Даны Уайта».

— Всем он такие презенты делает?

— По-моему, всем, кто выиграл бой. Приходит он где-то через месяц после поединка. Ты уже распределил деньги, и тут — бах, еще 10 тысяч долларов тебе в карман падает.

— Допустим, боец выиграл бой. Получил положенные 10 тысяч долларов за участие и еще 10 тысяч за победу. Ему сколько от этой суммы достанется?

— 15 процентов отдается менеджеру, 5 процентов — тренировочному залу. Но еще важно в какой стране дерешься. Например, когда я дрался в Канаде, пришлось еще 15 процентов от суммы гонорара выплатить в качестве налога.

— А в США?

— Насколько знаю, есть договор, согласно которому, те, кто платят налоги в России, не платят их в Америке.

— Были ли отдельные выплаты от властей Абу-Даби за участие в UFC 242?

— Нет, ничего такого. Был гонорар, вот и все. А так — и в Абу-Даби, и в Дубае нам создали великолепные условия.

— Почему спросил: есть мнение, что Абу-Даби получил номерной турнир, так как заплатил UFC много денег.

— UFC на этом заработали, а мы никаких сверхвыплат не получали. Во всяком случае, говорю за себя. (Илья Андреев)

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